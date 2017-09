El president del govern espanyol ha opinat per enèssima vegada que el referèndum del primer d’octubre ‘no es farà’ hi ha amenaçat el govern de la Generalitat: ‘Estan a temps d’evitar mals majors’. Cal recordar però que el govern de Catalunya ha assegurat que el referèndum es podrà celebrar.

Després d’hores de resistència als carrers de Barcelona i arreu del país davant dels escorcolls i detencions duts a terme per la Guàrdia Civil, Rajoy ha comparegut a la Moncloa i ha criticat el paper del govern. ‘Ningú no pot pretendre situar-se per sobre de la llei’, ha dit. I ha afegit que ‘la desobediència a la llei per part d’un poder públic és tot el contrari a la democràcia’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]