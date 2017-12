La secció primera de l’Audiencia de Palma ha desestimat el recurs d’apel·lació de l’empresari Bartomeu Cursach en què demanava la llibertat provisional. Cursach, un dels magnats de l’oci nocturn de Mallorca, es troba en presó preventiva, des del mes de març, acusat de setze delictes. La fiscalia anticorrupció l’investiga per presumptes suborns a agents i comandaments de la policia municipal de Palma, i extorsions i amenaces a altres empresaris per a enfonsar-los o quedar-se amb els seus negocis.

Els motius al·legats pel tribunal són els mateixos que ja va donar en resposta a la primera petició de llibertat provisional: l’alta possibilitat del risc de fuga de l’investigat, atesa la seva ‘extraordinària capacitat econòmica’, i la possiblitat que dificultés la investigació.

L’aute, signat pel president de la sala, Jaime Tártalo, i les magistrades Gemma Robles i Samantha Romera, compta amb el vot particular de Romero que discrepa de la decisió de la sala. La jutgessa considera que s’haurien de decretar mesures ‘menys restrictives’, com ara la llibertat provisional. No obstant això, es tracta d’una resolució ferma contra la qual no es poden presentar recursos.

Cursach va ingressar a la presó de Palma el mes de març però poques setmanes després va ser traslladat a un centre d’Alacant arran de la presumpta influència que hauria exercit sobre un grup de presos.

