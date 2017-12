L’aeroport de Barcelona-El Prat va registrar el passat novembre 3,1 milions de passatgers, el que suposa un increment del 5% respecte el mateix mes de l’any anterior. Aquest creixement, que per segon any consecutiu ha permès superar els tres milions de passatgers, s’explica per l’augment del 5% de viatgers de vols nacionals i del 4,7% dels internacionals. D’aquesta manera, en el que portem de 2017, per l’aeròdrom català han passat 44.090.855 passatgers, un 7,1% més que en els primers 11 mesos de 2016, en un total de 300.431 operacions. També han crescut, en aquest cas un 7%, el nombre de vols operats que en el penúltim mes de l’any es van situar en els 23.465. Pel que fa a la càrrega, al novembre es van transportar 14.462 tones de mercaderies, un 21,9% més que un any enrere.

L’altre aeroport de la demarcació de Barcelona, el de Sabadell, va operar 3.720 vols al nombre, un 22,9% més que en el mateix mes de l’any passat. Així, a un mes de tancar l’any, l’aeròdrom vallesà ha registrat un total de 38.394 operacions, un 16% més.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]