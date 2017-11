La Junta Electoral de Lleida farà arribar una comunicació a totes les juntes electorals de zona perquè traslladin a tots els ajuntaments de la demarcació l’obligatorietat de retirar d’edificis i espais públics llaços grocs, pancartes amb el lema’ Llibertat presos polítics’ o elements identificatius que puguin mantenir alguna relació amb els consellers destituïts pel govern espanyol per l’aplicació de l’article 155 o amb els líders de l’ANC i Òmnium Cultural. Ho ha comunicat la Junta Electoral Provincial al PP de Lleida, després de la petició que va presentar dimarts la formació, en què demanava a l’organisme que instés els ajuntaments de Solsona, Mollerussa, Fondarella, la Seu d’Urgell, Tremp, Cervera, Tàrrega i Térmens a retirar simbologia com aquesta en els municipis respectius. La Junta Electoral sol·licitarà als consistoris lleidatans la retirada de tots els símbols d’aquest tipus i que no es tornin a col·locar ‘ni en aquest ni en cap més procés electoral’, segons el PP de Lleida.

Amb la petició, el Partit Popular de Lleida volia ‘evitar que determinats poders públics, mitjançant campanyes institucionals, poguessin induir els votants a optar per determinades opcions el dia dels comicis’. ‘Cal eliminar aquests elements de tots els edificis públics i de qualsevol element del mobiliari urbà perquè ‘som davant un trencament de la imprescindible neutralitat institucional’, ha manifestat la presidenta del PP de Lleida i cap de llista de la demarcació en les eleccions del 21-D, Marisa Xandri. Ha remarcat que ‘fins i tot Amnistia Internacional considera que els ex-consellers que avui són a la presó no són presos polítics’. ‘No podem permetre que el separatisme continuï amb les seves mentides i utilitzi l’espai públic per difondre al seu relat trampós, barroer i inacceptable’, ha afirmat Xandri.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]