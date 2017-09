La Guàrdia Civil s’ha personat aquest dijous al vespre a la porta de tres impremtes d’un polígon de Sant Feliu de Llobregat. Es tracta d’unes portes exteriors que tanquen l’accés al recinte on hi ha instal·lades les tres empreses, Artyplan, Tiro y Retiro Serveis Gràfics i Ipargraf. Testimonis de la zona han difós a les xarxes socials fotografies de vehicles de la Guàrdia Civil en aquestes portes, i fonts dels treballadors d’una de les empreses han explicat que cap a tres quarts de nou hi havia dos vehicles policials no logotipats, que haurien substituït els primers. Els agents de paisà han marxat cap a un quart de deu de la nit, i segons fonts de la Guàrdia Civil no s’ha fet cap escorcoll a la zona.

Mentre ha durat la presència de la Guàrdia Civil, una trentena de membres de l’esquerra independentista s’han presentat a l’indret amb estelades per donar suport als treballadors de les impremtes.

Cal recordar que el mateix cos va protagonitzar una acció similar la setmana passada en una impremta de Constantí (Tarragonès). En aquella ocasió, però, el cos de seguretat estatal sí va entrar a l’establiment i el va escorcollar durant set hores. Era la impremta Indufrag Offset i hi buscaven documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O.

