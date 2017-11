La gran assemblea de treballadors públics que la Intersindical-CSC i l’ANC havien previst per a avui a Barcelona s’ha ajornat indefinidament per problemes tècnics en la cessió de l’espai. El sindicat confia a poder fer l’assemblea ben aviat. Hi són convocats els treballadors públics de tots els departaments de la Generalitat, després d’haver-se anat fent assemblees en cada un.

El primer gran acte conjunt es va fer la setmana passada. L’Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), és a dir, el grup de treballadors públics contra l’aplicació del 155, es va presentar llavors amb la col·laboració de la Intersindical-CSC i la sectorial d’administració pública de l’ANC, el grup de juristes ServidorsCAT. A més, dimarts de la setmana passada els treballadors públics van convocar una concentració a la plaça de Sant Jaume.

Abans, les assemblees de cada conselleria havien fet accions pel seu compte. És el cas de la del Departament d’Afers Exteriors, que va tallar la Via Laietana, o la del Departament el de Cultura, que es mobilitzava tres vegades per setmana.

Arran de la detenció dels consellers, els treballadors dels departaments van formar assemblees per a fer palès el descontentament per la intervenció de les institucions.

Informació relacionada:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]