No és el primer cop que algú considera que el procés, a hores d’ara, ja ha pres dimensions cinematogràfiques. Aquest cop, però, les xarxes han anat més enllà. L’usuari @Kuestmaster ha fet una selecció d’actors que podrien encarnar les principals figures, catalanes i espanyoles, que estan jugant un paper important en el procés d’independència de Catalunya. Evidentment, d’altres usuaris no s’han estat de respondre-li amb les seves pròpies propostes per a nous personatges. Vegeu aquí aquest peculiar càsting, que no ha estat exempt de polèmica.

Tom Cruise és Carles Puigdemont. L'heroi. El que ha de guiar els bons a la llibertat. pic.twitter.com/EHeOOa7maM — Kuest (@Kuestmaster) September 19, 2017

L’acompanyaran Jodie Foster com a Carme Forcadell i Russell Crowe com Oriol Junqueras. pic.twitter.com/Vs7UhJe8fo — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

També hi serà Jason Statham com a Raül Romeva, s’encarregarà de les escenes d’acció pic.twitter.com/LnAaC8O2Qw — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Tindràn un paper secundari però important Danny de Vito com a Jordi Pujol i Josh Brolin com a Artur Mas. Els pares del processisme. pic.twitter.com/ScUAOlqIRY — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Els outsiders del Team Procés. John Travolta com a David Fernàndez i Evangeline Lilly com a Anna Gabriel. pic.twitter.com/cfBRHnOpwm — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Amb la inestimable col·laboració de Christopher Walken com a Eulàlia Reguant. pic.twitter.com/XZfVLK02tU — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

I ara els equidistants, no se sabrà mai si et pots fiar d’ells. Lena Dunham com Ada Colau i Shia Labeouf com a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/rSREqOHBcy — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Tots ells s’enfrontaran a l’imperi de la llei. Capitanejats per Mel Gibson com Mariano Rajoy i Kathy Bates com Soraya Saéz de Santamaria. pic.twitter.com/MHqyUaaoVo — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Els ajudaran Rowan Atkinson com a Zapatero i Kevin Spacey com Miquel Iceta. pic.twitter.com/rw8D4yzmhA — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Desde Catalunya comptaràn amb Vince Vaughn com a Garcia Albiol i Alicia Vikander com a Inés Arrimadas. pic.twitter.com/sBDr51nP7s — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Amb aparició estelar de George Clooney com el Major Trapero. pic.twitter.com/AY4m0tqRd5 — Kuest (@Kuestmaster) 19 de setembre de 2017

Ara bé, aquesta iniciativa ja té precedents a les xarxes. Fa pocs dies, l’usuari @arnauarmengol va fer exactament el mateix exercici d’imaginació. En aquest cas, però, va decidir fer el càsting assignant actors i actrius catalanes als protagonistes del film, que va anomenar ‘Referèndum: la pel·lícula’.

Quan siguem independents, espero que aviat, es farà una pel·lícula del procés que es dirà “Referèndum: la pel·lícula”. — AMGL (@arnauarmengol) 9 de setembre de 2017

He jugat a ser director de càsting i he buscat als actors/actrius que podrien interpretar als actors polítics més rellevants. — AMGL (@arnauarmengol) 9 de setembre de 2017

