Junts per Catalunya (JxCat) ha demanat als seus candidats que ‘juguin net’ amb Esquerra durant la campanya electoral del 21-D. Segons l’Agència Catalana de Notícies, l’equip de campanya opta per no entrar al cos a cos contra la llista que encapçalen Oriol Junqueras i Marta Rovira. De fet, des de JxCat consideren que seria un error anar en contra dels ‘companys de viatge’, en referència als republicans. ‘No perdrem l’energia criticant-los’, sostenen des de la llista de Puigdemont. De la mateixa manera, diversos candidats consultats titllen de ‘desencert’ els atacs d’ERC contra JxCat. De fet, aquest ha sigut el to habitual en els actes de JxCat en la primera meitat de la campanya.

Des de les files de JxCat assenyalen que l’electorat independentista no veuria amb bons ulls que hi hagués retrets entre els qui es poden considerar hereus de Junts pel Sí. Tant és així que des de la candidatura de Puigdemont pronostiquen que el sobiranisme podria ‘castigar’ els qui sí que busquessin aquest enfrontament.

La presidenta de l’AMI i alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, va deixar anar un missatge de manera indirecta a ERC, quan va dirigir-se al president espanyol, Mariano Rajoy, i ‘als qui diuen que Puigdemont no tornarà’, per deixar clar que el president sí que ho farà ‘gràcies als vots del 21-D’, en el míting de JxCat dissabte passat a La Garriga.

La majoria de les enquestes publicades fins ara pronostiquen que ERC superaria JxCat, tot i que la tendència dels darrers dies indica que la llista de Puigdemont s’apropa a la dels republicans. De fet, alguns sondatges ja marquen un empat tècnic o, fins i tot, que el president destituït passaria per davant de la candidatura de Junqueras i Rovira. Una enquesta interna de JxCat, que s’ha donat a conèixer aquest dilluns al matí, fa precisament aquest pronòstic.

