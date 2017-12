El periodista Jaume Barberà, que ocupa un lloc simbòlic en la candidatura de CatECP a les eleccions catalanes, ha assegurat que només es pot sortir del conflicte polític entre Catalunya i la resta d’Espanya “tornant a l’Estatut ia la Constitució”, després d’aclarir que ell és independentista.

“Alguns companys estan a la presó i altres a Brussel·les perquè han volgut fer possibles els anhels de molts centenars de milers de persones”, ha explicat en un míting a la Sala Alfred Perenya IMAC de Lleida, que ha compartit amb el cap de llista, Xavier Domènech; la membre de la llista Sala Vilà i la diputada d’ECP al Congrés Mar García.

Ha demanat treballar perquè tots ells siguin alliberats i puguin tornar a Catalunya perquè “no són delinqüents” i ha lamentat que es faci servir el Codi Penal per abordar un assumpte que considera polític.

“Com a ciutadà que vol la independència, exigeixo la retirada del 155, la llibertat dels nostres presos i el retorn dels nostres companys que estan a Brussel·les”, ha incidit.

Després d’aquesta reflexió, ha recordat que els que van prometre la independència han reconegut que no estaven preparats i que no tenien suficients suports, i ha llançat una pregunta: “Llavors per què ho han fet?”.

Ha recordat que un escó a Barcelona costa prop de 75.000 vots ia Lleida 10.000, pel que ha criticat que el PDeCAT i ERC volguessin “canviar el passaport” dels catalans amb una majoria en escons i no en vots.

S’ha preguntat per què el Govern no va fer efectiva la independència i si la millor política envers l’Estat és “amenaçar amb la DUI, amb una declaració de guerra”.

Barberà ha dit que no creu que els prop de dos milions de catalans que van donar suport l’aposta independentista del Govern es vagin a esvair: “Hem de sortir d’aquí d’una manera digna i honorable, i per a mi sol es pot sortir d’aquí tornant al Estatut ia la Constitució “.

Ha raonat que no demana aquesta estratègia per oblidar-se de l’autodeterminació, sinó “per teixir aliances, sense presses”, a l’Estat, començant amb Podem, que ha recordat que considera Catalunya subjecte polític, que és una nació i que l’Estat és plurinacional.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]