El candidat del PSC, Miquel Iceta, ha donat el tret de sortida a la campanya electoral del 21-D assegurant que aquest dilluns comença el camí que el portarà a la presidència de la Generalitat. ‘Sí, me’n moro de ganes’, ha afegit en resposta a les paraules del número tres de la candidatura, Ramon Espadaler, que l’ha precedit dient que Iceta es moria de ganes d’assolir la presidència.

Iceta ha dit que la campanya comença des d’una conjuntura ben diferent de la del 2015 quan havien de ‘salvar els mobles’ i ha defensat que ara el que volen aconseguir és canviar radicalment el rumb de la política catalana. Iceta s’ha presentat com la persona per assolir la reconciliació’ i ser capaç de teixir complicitats per deixar enrere el ‘desastre’ que ha fet l’independentisme. L’acte d’inici de campanya dels socialistes ha tingut lloc al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat davant d’unes sis-centes persones.

El candidat socialista ha assegurat que està en condicions de liderar aquest canvi per encapçalar una nova etapa i ser el proper president de la Generalitat. ‘Crec que ho puc ser, no només perquè sóc el millor sinó perquè crec que traurem un magnífic resultat’, ha afirmat. A més, ha dit que són els únics que poden aconseguir una majoria que doni estabilitat.

Ha criticat aquells que han posat en dubte la catalanitat del PSC i ha reivindicat que no és més catalanista ‘qui ha deixat que les institucions fossin intervingudes, ha dividit el poble i ha provocat la fugida de les seus socials d’empreses’ o qui vol ‘treure’ Catalunya de la Unió Europea. Iceta ha reivindicat així que el PSC és una expressió genuïnament catalanista i que el que ha fet és obrir-se per ‘intentar acollir a totes les sensibilitats que volen eixamplar l’espai de diàleg, del centre cap a l’esquerra, del catalanisme autonomista i federal’.

Suport de Ramon Espadaler

El número tres de la candidatura, Ramon Espadaler, ha expressat el seu suport a Iceta i li ha agraït el coratge d’haver obert les portes del PSC a Units per Avançar. L’ex-conseller d’Interior i ex-líder d’UDC ha reconegut que les eleccions no són normals perquè Catalunya es troba en una situació ‘límit’ i ha reclamat que Catalunya torni a ser un sol poble.

Espadaler ha alertat del risc que l’independentisme assoleixi la majoria absoluta o de que l’electorat ‘se’n vagi a l’altre costat’ i ha reivindicat la importància dels socialistes per evitar aquests escenaris.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]