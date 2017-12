El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha enregistrat 110 queixes o casos de presumptes restriccions de la llibertat d’expressió de periodistes i llibertat d’informació per part de la ciutadania entre els mesos de setembre i octubre a Catalunya.

El conjunt de casos, que gairebé aconsegueix els 122 recollits durant tot el 2016, estan recollits en l’Informe ‘1-O. Llibertat d’informació en la corda fluixa’ de l’observatori Mèdia.cat, presentat aquest dimarts al matí a la seu de Lafede.cat.

Per a la vicepresidenta del Grup Barnils i una de les coordinadores de Mèdia.cat, Elisenda Rovira, és necessari llançar un crit d”alerta’ i posar la qüestió damunt de la taula.

‘És molt greu el que està passant, hem d’aconseguir protegir la feina dels periodistes i els drets dels ciutadans’, ha comentat. Ha atribuït les dades una situació d’excepcionalitat social i política.

Per a l’advocada especialista en drets fonamentals Laia Serra, ‘s’han traspassat línies vermelles’ i si bé hi ha casos que no són nous, la situació s’ha agreujat.

60 casos que afecten els periodistes

D’entre els casos recollits pel document, redactat per Roser Reyner, més de 60 afecten directament els periodistes i mitjans de comunicació: 33 són agressions, amenaces o intimidacions, de les quals més d’una vintena han tingut lloc en manifestacions per la unitat.

Altres 18 fan referència a pressions, censura o autocensura a periodistes i mitjans, dels quals han ressaltat especialment les queixes abocades per treballadors de la televisió i ràdio públiques, i 11 fan al·lusió a casos de resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden obstaculitzar la feina dels periodistes.

A més, l’informe recull gairebé mig centenar de casos que poden haver restringit la llibertat d’informació o d’expressió de la ciutadania, a través de la denegació de permisos per fer actes o conferències sobre el referèndum i tancament de webs, han comentat.

