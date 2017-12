El Trbunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs presentat pel Museu de Lleida i la Diputació de Lleida contra l’ordre del jutjat d’instrucció número 1 d’Osca pel trasllat de les obres de Sixena. Un trasllat que s’ha començat a fer aquesta matinada amb l’entrada de la Guàrdia Civil i de tècnics que embalen les peces per a ser transportades fins a l’Aragó.

El govern de l’Aragó volia solucionar el litigi en plena aplicació del 155, quan el departament de Cultura és en mans de Méndez de Vigo. El 30 de novembre l’audiència d’Osca va anunciar que refusava el recurs d’apel·lació presentat per la Generalitat contra la sentència del 2015, que declarava nul·les les compra-vendes de les obres de Sixena i el trasllat al monestir aragonès.

Per això el departament, amb el vist i plau de Vigo, va presentar un recurs a l’audiència d’Osca mateixa contra la providència que permetia el trasllat de les obres sense que hi hagi sentència ferma. Però la resolució del recurs no s’ha produït, i podria no arribar fins que les obres s’hagin traslladat ja a Osca.

