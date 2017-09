El Tribunal Constitucional de l’Irac ha decidit suspendre el referèndum d’independència del Kurdistan Meridional que s’ha de fer el 25 de setembre. El tribunal s’ha pronunciat a petició de dos diputats turcmans del parlament iraquià que havien sol·licitat la seva opinió sobre la legalitat de la consulta.

El president del govern autònom del Kurdistan Meridional, Masoud Barzani, va declarar ahir en míting multitudinari a Dahuk que ‘ara és massa tard per plantejar una alternativa al referèndum.’ En referència a la petició del Departament d’Estat dels EUA que recomanava al govern autònom no fer la consulta per a no desestabilitzar la lluita contra l’autoanomenat Estat Islàmic.

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, i el primer ministre iraquià, Haider al-Abad, han confirmat que es reuniran a Nova York, on aquesta setmana comença l’assemblea general de l’ONU, per a parlar sobre el referèndum del 25 de setembre.

