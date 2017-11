Diputats i senadors d’ERC han desplegat una pancarta davant el congrés espanyol amb els rostres dels consellers empresonats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart on es podia llegir ‘Llibertat presos polítics’. El diputat Gabriel Rufián ha exigit la immediata posada en llibertat perquè considera que ‘des del minut zero no hi ha motius’ per estar empresonats.

Rufián confia que el Tribunal Suprem espanyol sigui ‘més garantista’ que l’Audiència espanyola i que, després de declarar divendres, tots ells surtin en llibertat. En cas que el magistrat els imposi fiances, Rufián ha dit que ‘el poble de Catalunya salvarà el poble de Catalunya’. A més, ha instat Podem a fer el pas de recórre contra el 155 al Tribunal Constitucional. ‘És un grup amb què tenim moltes coses en comú i no entenem que ells, que tenen més de 50 diputats i ho poden fer, no hagin recorregut ja al Constitucional’, ha reblat.

Rufián també considera que ‘és anòmal i inaudit’ en una democràcia que hi hagi candidats que no puguin fer campanya electoral perquè estan empresonats i ha demanat que aquesta situació es ‘resolgui immediatament’.

