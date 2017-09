TMB ha desallotjat l’estació del Paral·lel, on conflueixen les línies 3 i 2 del metro de Barcelona, per una motxilla sospitosa, després de les comprovacions pertinents s’ha considerat que era una falsa alarma perquè l’objecte no suposava cap perill. TMB ja ha restablert el servei a les dues línies afectades

