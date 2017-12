La cap de llista de la CUP per Lleida, Mireia Boya, rebutja qualsevol proposta de diàleg amb l’estat espanyol a partir del 21-D. ‘No es pot parlar amb qui ens pega, ens posa a la presó i prohibeix el color groc’. ja dit en un acte de campanya de la CUP a Lleida.

Boya ha avisat ERC i JxCat: ‘Amb qui volen negociar? Amb els carcellers d’Estremera i Soto del Real?’. La candidata anticapitalista també ha reivindicat la permanència de les obres d’art de Sixena al Museu de Lleida: ‘Iguals que els carrers, els museus també són nostres’.

Ha defensat que la de la CUP és l’única papereta possible per passar pàgina del 155 i avisa els partits que han plantejat algunes opcions de diàleg bilateral que a l’altre costat de la taula hi haurà els que han empresonat els membres del govern, els de l’operació Catalunya i els del ‘a por ellos’. ‘L’estat no parla, l’estat ordena perquè no sap fer-ho d’una altra manera’, ha etzibat.

La cap de llista de la CUP per Lleida ha recordat que qualsevol diàleg amb l’estat espanyol passaria per una reforma constitucional que requereix d’unes majories que ‘no existeixen’ i retreu els comuns que ‘enganyin’ si diuen que es pot ‘defensar l’independentisme des de l’autonomisme’. Boya també ha criticat els comuns que acusin l’independentisme de ‘despertar el feixisme’, en referència a les declaracions de Pablo Iglesias de diumenge, i ha dit que ‘qui es fa fotos i es passeja amb els feixistes és Iceta’.

Per últim, ha cridat a mantenir viu l’esperit de l’1-O per a materialitzar la república i ha assegurat que el poble de Catalunya no tornarà a demanar mai més permís.

