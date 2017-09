L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, han signat aquest dilluns un acord de col·laboració que contempla el traspàs a Antifrau aquelles comunicacions que rebi el consistori i que excedeixin de les seves competències.

En un comunicat, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha explicat que aquest acord conté la creació d’un pla de formació del personal de l’Ajuntament de Barcelona en els àmbits de l’ètica, integritat pública i control de la corrupció, a més de la necessitat de posar en comú experiències pràctiques en matèria de transparència i prevenció de la corrupció.

Colau ha celebrat aquest acord per ‘consolidar una aposta primordial de l’Ajuntament de Barcelona, com l’aposta per la transparència’, i ha remarcat que la signatura va més enllà de meres declaracions i bones intencions. Per la seva banda, Gimeno ha destacat la unió d’esforços i ha explicat que els àmbits que assumirà l’oficina són el traspàs de les denúncies que rebi la bústia ètica del consistori que superin les seves competències i la formació del personal municipal en integritat i ètica pública.

Els dos representants s’ha compromès a fer un seguiment de l’acord a través d’una comissió formada per representants de les dues institucions, que es reunirà de manera periòdica per analitzar el seu compliment.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]