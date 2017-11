Un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) han fet unes escultures de palets amb les cares dels consellers destituïts i els ‘Jordis’ perquè la gent no “oblidi” que continuen a la presó. La iniciativa l’ha liderat una entitat del municipi l’Ateneu Cim d’Estela, que es va constituir arran de la consulta d’Arenys de Munt del 2009 i que organitza múltiples actes en favor de la independència. Diversos dels seus integrants i residents a la població hi han col·laborat durant diversos dies i aquest diumenge han inaugurat la instal·lació, que s’ha ubicat a la plaça Major. La intenció és que sigui itinerant i que es pugui veure en diverses poblacions, entre les quals no descarten que hi hagi Barcelona. Un dels representants de l’associació, Bonfill Caula, explica que el projecte s’ha gestat gràcies a “donacions” i que té com a objectiu evitar que es “normalitzi” la situació en la qual es troben els vuit membres del Govern destituïts i els representants de l’ANC i Òmnium Cultural.

Evitar que la situació es “normalitzi” i aconseguir que la gent “recordi” que els vuit consellers destituïts i els ‘Jordis’ continuen a la presó. Aquest és l’objectiu amb el qual Ateneu Cim d’Estela va començar a gestar una instal·lació de deu estructures fetes de palets amb les cares dels “presos polítics” que des d’aquest diumenge es pot veure a la plaça Major de la població. L’entitat, formada per gent del municipi, es va crear poc després de la consulta sobre la independència celebrada a Arenys de Munt l’any 2009. Des d’aleshores, han organitzat múltiples actes i activitats en favor del procés independentista i del dret a decidir. També van pintar un gran mural a l’entrada del municipi.”Fa qüestió d’uns quinze dies, vam acordar fer alguna cosa més impactant i un dels membres que sempre té moltes idees va proposar fer això”, explica un dels integrants de l’entitat, Bonfill Caula. Durant diversos vespres, membres de l’ateneu però també altres veïns del municipi s’han reunit per treballar-hi. Donacions i palets ceditsHo han pogut fer gràcies a la donació de trenta palets provinents de la recollida de poma (que estaven malmesos) i als donatius de particulars que han permès comprar les lones amb les cares dels empresonats impreses. Han arreglat les fustes, les han pintat de blanc i hi han estampat la paraula “llibertat”. El resultat: deu estructures que recorden Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Meritxell Borràs, Josep Rull, Jordi Turull i els presidents d’Òmnium i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. “És vital que la gent ho recordi perquè, ara per ara, no sembla que surtin de la presó i no es pot oblidar”, remarca Caula. Per això, la intenció és que les “escultures” siguin itinerants i recorrin diversos municipis. De fet, ja han rebut algunes peticions com ara d’Olot però no descarten tampoc que es desplacin fins a Barcelona. “De moment, volem que es quedin uns dies al lloc on s’han creat”, insisteix Caula. La instal·lació té quatre cares i permet a aquells que vulguin fer-hi escrits en record dels consellers i els ‘Jordis’. Alguns ja hi han deixat inscripcions com ara “no esteu sols, us volem a casa”.

