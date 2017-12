La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha plantejat les eleccions del proper 21 de desembre com un ‘plebiscit entre Rajoy i Puigdemont’. Pascal remarca que a Junts per Catalunya ‘només els val guanyar’ els comicis per ‘deixar-li clar’ al president del govern espanyol que ‘cap article pot aturar la voluntat d’un poble’. La coordinadora general del PDECat recorda que Junts per Catalunya ‘no seria possible’ sense la seva formació. Pascal també ha exigit la posada en llibertat de Sánchez, Cuixart i els consellers. ‘Volem competir en igualtat de condicions amb la resta de formacions polítiques’, ha reblat. La coordinadora del PDECat ha fet aquestes declaracions en una votació per incorporar nous càrrecs a l’executiva del partit, just abans d’assistir a la presentació de Junts per Catalunya a Sant Julià de Ramis (Gironès).

‘Aquestes eleccions van de Rajoy o Puigdemont’. Així de contundent s’ha mostrat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, durant el procés de votació per a la incorporació de nous membres a l’executiva del partit, que s’ha fet a Girona aquest dissabte. Pascal ha assegurat que Junts per Catalunya ‘sortirà a guanyar’ els comicis i s’ha mostrat ‘convençuda’ que ho poden fer. ‘La nostra aposta és molt clara, restituir el Govern legítim, i això és el que farem’, ha reblat.

La coordinadora general del PDECat ha recordat que Puigdemont ‘és el gran referent’ ara mateix del PDECat, i per tant el partit ‘està molt representat’ a dins de la llista de Junts per Catalunya.

Pascal també s’ha mostrat ‘molt confiada’ que els consellers, juntament amb Sánchez i Cuixart, sortiran de la presó dilluns, i d’aquesta manera ‘podran fer campanya amb les mateixes condicions que la resta de formacions polítiques’. ‘No s’hi val acceptar o normalitzar que tinguem gent a l’exili o a la presó’, ha reblat.

La coordinadora general del PDECat ha carregat contra Rajoy i l’aplicació de l’article 155 de la constitució, i veu en aquestes eleccions una forma per acabar amb ‘la intervenció de l’Estat’. ‘Volem dir-li al senyor Rajoy que ni cap article ni cap constitució pot aturar la voluntat d’un poble’, ha remarcat.

Pacte amb ERC

Preguntada en relació a un possible pacte amb ERC per fer president a Carles Puigdemont, Marta Pascal no ha entrat a debatre aquesta opció. ‘Nosaltres creiem que la millor manera per fer president a Puigdemont és guanyant les eleccions’, ha remarcat.

Pascal considera que JxCat és ‘qui millor representa’ la voluntat d’unitat de l’independentisme, i ha fet valdre la rellevància del PDECat en aquest aspecte. ‘Sense nosaltres està clar que no hauria estat possible conformar aquesta llista’, considera.

Crítiques a Albiol

Marta Pascal també ha respost les paraules del cap de llista del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, que considerava Romeva i Junqueras uns ‘farsants’ per no haver contestat al fiscal, en la declaració davant el jutge Llarena. Pascal ha lamentat les paraules del popular i diu que ‘els ciutadans el posaran al seu lloc’. ‘Només cal mirar el full de serveis del senyor Albiol, buscar gent normal a TV3, dir farsants als consellers. Només es dedica a dir improperis als seus rivals polítics’, ha conclòs.

