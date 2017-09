L’ex-president de la Generalitat Artur Mas ha alertat sobre les conseqüències de la intervenció dels comptes de la Generalitat per part del govern espanyol. Mas s’ha expressat amb contundència i ha dit que l’estat ‘s’ha carregat la poca autonomia’ que li quedava a Catalunya. ‘Quin cony d’autonomia és això?’, ha exclamat.

A més, el president del PDECat ha afegit que els escorcolls de la Guàrdia Civil d’avui al matí a les comarques gironines pel cas Agissa és una ‘operació de guerra bruta directa per disminuir el prestigi dels líders polítics catalans’.

Mas ha enumerat exemples per a argumentar que la situació que es viu a Catalunya no és d’un estat de dret sinó d’un ‘estat de setge’. Després de dir que el govern espanyol fa abús de poder, ha recordat que l’estat persegueix tres batlles de cada quatre i que la Guàrdia Civil ‘persegueixen com a bojos’ determinades empreses per retirar tot el que estigui relacionat amb el referèndum.

Ha assegurat que l’1-O només hi haurà dues opcions, i que en cap cas es pot plantejar una autonomia reforçada i millorada, sinó que la tria és entre una Catalunya ja sense autonomia, o bé la independència per ‘deslligar-se de l’estat de setge i de repressió’. I ha acabat dient: ‘El nostre poder és creure en nosaltres i mobilitzar-nos d’una manera que no puguin aturar.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]