L’organització no governamental per la defensa dels drets humans Amnistia Internacional ha criticat durament la prohibició de l’acte a favor del dret de decidir de Catalunya previst per a aquest diumenge a Madrid. Segons que ha explicat en un comunicat, Amnistia Internacional considera que la suspensió de l’acte és una ‘restricció desproporcionada de la llibertat d’expressió recollit en l’article 19 del Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics’, que l’estat espanyol va ratificar.

Recorden que, segons la legislació internacional i els drets humans, cal que es compleixin els següents propòsits perquè sigui admissible una restricció de la llibertat d’expressió i que en aquest cas no es donen:

‘Ha d’estar expressament fixada per llei (que, al seu torn, ha d’estar formulada amb suficient precisió perquè una persona pugui regular la seva conducta en conseqüència).

Ha de poder-se demostrar que és necessària i proporcionada per protegir interessos públics especificats, o els drets o la reputació d’altres persones.

Ha d’assegurar-se que aquesta mesura és necessària per a la protecció de la seguretat nacional, l’ordre públic o la salut o la moral públiques.’

L’acte suspès de manera cautelar pel jutge Yusty Bastarreche, del jutjat contenciós-administratiu número tretze de Madrid, està organitzat per l’entitat Madrileñ@s por el Derecho a Decidir i estava previst que es fes a la Sala de Terneras del Centre de Creació Contemporània Matadero de Madrid. Finalment, però, tindrà lloc a partir de les 12 al Teatro del Barrio.

