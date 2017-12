Milers de catalans van començar ahir el seu viatge cap a Brussel·les on demà es fa la manifestació convocada per Òmnium i l’ANC. A la capital de la UE no queda cap habitació lliure als hotels i s’espera una assistència multitudinària. El vice-president de l’ANC, Agustí Alcoberro, no ha volgut aventurar cap xifra, però ha dit que la manifestació comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de consellers exiliats. Anit milers de catalans ja van fer una primera demostració de força en una concentració a la Grand Place.

Els manifestants fan el viatge amb avió, tren, autocar i cotxe. I és precisament la carretera la que dóna més problemes, però també anècdotes en aquest viatge. Avui, per segon dia consecutiu, hi ha cues de fins a vuit quilòmetres al pas fronterer de La Jonquera. La policia espanyola ha fet un control i a la comarca del Vallespir hi ha unes obres que redueixen la via de tres a un carril. Podeu seguir l’estat del trànsit ací. Avui al matí, un accident múltiple al Gironès també ha provocat quilomètriques.

Superades les incidències, el viatge fins a Brussel·les són centenars de quilòmetres, moltes hores al voltant, però també peatges.

Amb l’etiqueta #RoadtoBrussels, els usuaris de Twitter publiquen imatges i anècdotes del seu viatge.

#RoadToBrussels So impressive and breathtaking! It looks like the whole highway across l'Occitanie and France is conquered by thousands of Catalans on the way to support their President, Ministers and Democracy and to recover our lost National Freedom pic.twitter.com/xZ8lNAGc0N

— Pere Alzina (@BeyondBCN) December 6, 2017