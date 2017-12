‘Omplim Brussel·les‘ és el lema de la manifestació convocada per al dijous 7 de desembre a la capital europea, a les onze del matí. L’Assemblea Nacional Catalana, l’ANC de Brussel·les i Òmnium Cultural convoquen aquesta gran mobilització, que va sorgir d’una iniciativa ciutadana. L’acte es farà per denunciar la manca de democràcia de l’estat espanyol i reivindicar la llibertat d’expressió i l’alliberament dels presos polítics. Podeu consultar tota la informació en aquesta web, on també trobareu un apartat de preguntes freqüents.

Inscripcions

Per a participar en la manifestació us podeu inscriure en aquest formulari. Això facilita la tasca dels organitzadors, però omplir el formulari no significa, en cap cas, reservar transport.

Lloc

La manifestació començarà a les onze del matí al parc del Cinquantenari, al costat de l’avinguda de Tervuren (metro Merode), i acabarà a la plaça de Schumann, davant la seu de la Comissió Europea i del Consell de la Unió Europea. La marxa es clourà amb un acte polític amb la participació de personalitats internacionals i els representants de les entitats sobiranistes. Encara no s’han concretat els detalls d’aquest acte.

Transport

Vols organitzats per Òmnium i ANC (anar i tornar el dia 7)

Òmnium i l’ANC han organitzat vols per a anar a la manifestació i tornar el mateix dia. La sortida, des de la terminal 2 de l’aeroport de Barcelona, serà el dijous 7 de desembre a les sis del matí. És convenient d’arribar a l’aeroport a dos quarts de cinc. Un cop a Brussel·les, un autocar traslladarà els assistents fins al centre.

La tornada serà dijous mateix, 7 de desembre, des de l’aeroport de Brussel·les (Zaventem) a les deu del vespre. La sortida es farà des d’un punt de trobada que ja es confirmarà; caldrà ser-hi a les set del vespre, i un autocar traslladarà els assistents fins a l’aeroport internacional de Brussel·les.

El preu serà de 420 euros, i inclou: vol xàrter Barcelona – Brussel·les (Zaventem) – Barcelona, trasllat amb autobús d’arribada a la ciutat de Brussel·les i trasllat amb autobús de tornada a l’aeroport el mateix dia al vespre. Podeu consultar com fer la reserva i tots els detalls del viatge en aquesta web que Òmnium i ANC han obert amb aquesta finalitat.

Autocars organitzats per l’ANC

A banda, algunes assemblees locals de l’ANC també han organitzat desenes d’autocars per anar-hi. Consulteu en aquesta llista si a la vostra població n’hi ha.

Més iniciatives

Pel que fa al transport col·lectiu, s’han llogat autocars que surten el dia 6 de desembre i tornen el 7. El preu és de 120 euros per persona. Per a més informació, es pot consultar aquest grup de Facebook o trucar al telèfon 644 740 995.

L’altra iniciativa organitzada és la del Comitè de Defensa de la República de Lleida, que ha noliejat tres avions per a volar a Brussel·les. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 658 544 242.

Els manifestants també es poden organitzar per compartir automòbil, furgoneta o autocaravana. Per posar-se d’acord a compartir vehicle entre gent que viu a prop, també hi ha a disposició la pàgina de Facebook d’Omplim Brussel·les. Així mateix, hi ha una altra pàgina per a organitzar viatges amb avió.

Aquests són el canals d’informació a Facebook sobre els mitjans de transport:

Allotjament (famílies flamenques que ofereixen lloc)

Algunes famílies flamenques s’ofereixen a acollir els manifestants gratuïtament. S’ha obert un formulari per a poder allotjar-se en una d’aquestes cases.

Per una altra banda, algunes de les iniciatives de transport proposen allotjament.

Canals de comunicació entre els assistents

La iniciativa Omplim Brussel·les ha obert un grup a Facebook, un perfil a Twitter i un altre a Instagram per a informar els interessats a assistir a la manifestació. A més, en un canal de Telegram, la plataforma anuncia tots els avenços en l’organització de la mobilització.

Crides en vídeo

Omplim Brussel·les ha publicat alguns vídeos en què convoca la gent a la manifestació:

Heus ací la informació d’última hora sobre la mobilització que s’ofereix a Twitter:

