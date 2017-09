Agents de la policia espanyola encaputxats han arribat davant de la seu de la CUP a Barcelona, al carrer Casp, 180. Així n’ha informat la CUP per xarxes socials. Hi ha dues furgones de la policia. De moment els agents no han entrat a la seu, i la formació ha fet una crida a la seva militància a concentrar-s’hi davant. Més d’una vintena de membres del secratariat nacional de la CUP són tancats dins de la seu.

Fonts de la CUP informen que els agents s’han endut cartells del maleter d’un cotxe que hi havia aparcat davant de la seu.

ATENCIÓ! Membres de la Policia Nacional encaputxats envolten la seu de la CUP, els militants som a dins #SensePor — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) September 20, 2017

Agents de la Policia Nacional encaputxatd davant la seu de la CUP. pic.twitter.com/8WL9uxkHe5 — Pol Rovirosa (@polrovirosa) September 20, 2017

