Un altre gran ciberatac afecta ara mateix empreses i bancs de tot el món. Els països més afectats són Ucraïna, Rússia, el Regne Unit i l’Índia. A Ucraïna, segons que ha informat el vice-primer ministre, Pavlo Rozenkoe, el virus ha atacat el Banc Central, el metro i l’aeroport de Kíev, la companyia estatal d’energia, la xarxa informàtica del govern.

Ukrainian banks, energy companies, enterprises under powerful cyber attack – LiveUpdates https://t.co/PvTf6RDHx7 pic.twitter.com/xVKksAK4Qq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 27, 2017

Segons l’empresa ucraïnesa Novaia Potchta, el virus és molt similar al Wannacry —d’estil ransomware— que va afectar empreses, bancs i organismes de tot el món el mes passat. Experts en informàtica asseguren que podria ser-ne una variant anomenada Petya o Petrawrap. El virus s’introdueix als ordinadors on publica el següent missatge: ‘Si veus aquest missatge, els teus arxius ja no estan disponibles, perquè han estat encriptats.’

Many organisations worldwide affected right now by a new variant of the Petya ransom trojan. Spreading mechanism unknown at the time. — Mikko Hypponen (@mikko) June 27, 2017

El primer ministre ha assegurat que es tracta d’un atac inèdit: ‘Sense precedents’. El consell de Seguretat del país ha anat un pas més enllà i ha afirmat que ‘hi ha indicis’ que Rússia és darrere de l’atac.

Tanmateix, la principal empresa petroliera russa, Rosneft, ha informat que també ha estat atacada i la seva pàgina web no funciona. El portaveu ha assegurat que la producció no s’ha vist afectada. Però Rosneft, no ha estat l’única gran empresa afectada, la minera Evarz, propietat de Roman Abramovich, també ha estat atacada.

A massive hacker attack has hit the servers of the Company. We hope it has no relation to the ongoing court procedures. — Rosneft (@RosneftEN) June 27, 2017

La danesa Moller-Maersk, una de les principals empreses del món del transport, també ha estat piratejada, segons que han publicat a Twitter. A més, han avisat que és un atac ‘d’escala global’. El portaveu, Anders Rosendahl, ha afirmat que ‘totes les branques del nostre negoci, al país i a l’estranger, s’han vist perjudicades’.

We confirm some Maersk IT systems are down. The safety of our customers' business and our people is our top priority. Updates to follow. — Maersk Line (@MaerskLine) June 27, 2017

El holding britànic WPP —propietari de JWT o Ogilvy & Mather— també han estat afectades pel virus.

Els afectes del Wannacry

L’atac del Wannacry va afectar més de 230.000 ordinadors de 150 països diferents. El virus va atacar la NHS (el servei públic de sanitat a la Gran Bretanya), Telefònica o el servei de ferrocarrils d’Alemanya. El Wannacry va fer servir una errada en la programació dels sistemes operatius de Microsoft per propagar-se per tot el món. L’atac es va poder aturar quan un informàtic va adonar-se que el virus operava des d’un domini sense registrar. Apropiant-se del domini, va blocar el virus.



