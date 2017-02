L’escriptor nord-català Pere Verdaguer ha mort avui a la nit a Perpinyà. Verdaguer fou fundador del Grup Rossellonès d’Estudis Catalans i de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada del Conflent. Com escriptor va destacar per les seves novel·les de ciència-ficció i era un dels autors més prolífics en català de la Catalunya Nord.

Verdaguer, nascut a Banyoles el 1929, va arribar a la Catalunya Nord el 1939 com a refugiat. Va cursar els seus estudis a Perpinyà i posteriorment a Montpeller. Abans d’exercir de professor a la universitat de Perpinyà va treballar en un institut. El seu treball acadèmic es va centrar en la literatura i la dialectologia del Rosselló. En total va publicar una seixantena de llibres.

El 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el 1992 va ser guardonat amb el premi Carles Rahola d’assaig.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]