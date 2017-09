Els catalans han estat convocats a votar sobre el futur polític de Catalunya en el referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre. Ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot el govern van signar el decret de convocatòria després d’un dia intens al parlament, on es va aprovar la llei del referèndum (pdf ). Us expliquem tots els aspectes que cal tenir en compte per votar al referèndum:

La pregunta: ‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?’ Serà redactada en català, castellà i en occità. S’hi podrà respondre sí, no o en blanc, si no es marca cap de les dues caselles anteriors. Ahir ja es va fer pública la butlleta.

Qui pot votar? Podran votar els catalans, majors de 18 anys, amb ciutadania espanyola residents a Catalunya i els catalans amb residència a l’estranger. Per tant, són cridades a votar les persones que tinguin dret de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya i que siguin inscrites al cens elaborat per l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya. S’utilitzarà el cens tancat el dia 30 de març de 2017. El govern ha elaborat el cens de l’1-O a partir de les dades de la població de Catalunya, unes dades que elabora l’Oficina del Cens Electoral i que la Generalitat té a l’abast. Durant el procés electoral, com sempre, els ciutadans rebran la targeta censal per tal que hi puguin participar amb la màxima normalitat. El cens es fa a partir de les dades de la població de Catalunya, unes dades que elabora l’Oficina del Cens Electoral i que la Generalitat té a l’abast.

I els catalans residents a l’exterior? Els catalans que resideixen a l’estranger podran votar si són inscrits al Registre de catalans a l’estranger. És un registre que estableix els canals de relació entre la Generalitat i els catalans al món. Per a poder-se inscriure al registre del Departament d’Afers Exteriors, cal haver-se inscrit prèviament al Cens Electoral de Residents Absents (CERA). Aquells catalans que viuen a l’estranger però no s’han inscrit al cens espanyol i encara estaran empadronats al seu municipi, seran tractats com els ciutadans que viuen al Principat. És a dir, hauran de desplaçar-se al lloc de la seva última residència oficial per a votar al col·legi electoral que hom els hagi assignat per zona. Més informació ací.

Si compleixo aquests requisits, com puc votar des de l’estranger? Està previst que en un termini màxim de set dies des de la convocatòria, aquestes persones rebran la comunicació de l’Administració electoral del Govern de la Generalitat en virtut de la qual podreu sol·licitar exercir el dret a vot. Un cop ho hagi fet rebrà les instruccions i la documentació per efectiu el vot. Aquest haurà de ser exercit per correu postal mitjançant la tramesa d’un sobre model C4 dirigit a l’adreça que us hagin notificat. En aquest sobre s’haurà de posar una fotocòpia del document d’identificació i un altre sobre amb la papereta de votació a l’interior. Aquesta informació haurà d’arribar a l’adreça designada abans de l’1 d’octubre a les 8 del vespre, hora catalana. Si teniu alguna incidència, pots reclamar a: votexterior@referendum.cat

Hi haurà vot anticipat per correu? Només podran votar anticipadament per correu els catalans residents a l’exterior.

Quins seran els punts de votació? Els mateixos que es fan servir sempre. Si hi ha cap canvi es comunicarà a cada elector. La llei confia que els Ajuntaments proporcionarà els locals de votació, però en cas que no sigui així, està previst que la Generalitat habiliti locals alternatius. Junqueras i Puigdemont ja han enviat una carta a tots els alcaldes perquè diguin si cediran o no els col·legis electorals.

Quin serà l’horari de votació? Està previst que s’iniciï la votació a les 9 del matí de l’1 d’octubre i continuarà sense interrupció fins a les 20 h del mateix dia, encara que si queda algun elector dins del recinte electoral, se li deixarà votar. En cas que hi hagi alguna interrupció, s’allargarà l’hora de tancament tant com hagi durant la pausa, però no pot ser superior a una hora.

Com es formaran les meses electorals? Tal com es fa en totes les eleccions, hi haurà un sorteig fet per l’autoritat electoral sobre el total del cens per triar els membres de la mesa i els suplents. Els membres elegits per sorteig rebran una notificació personal. Se’n podran excusar a la Sindicatura Electoral al·legant objecció de consciència. Si un membre de la mesa no es presenta i els suplents tampoc, se seguirà el procediment habitual i si manca cap membre per a constituir la mesa electoral el primer elector que hi hagi a la cua per votar passarà a formar-ne part. Més informació ací

Com puc saber si formo part d’una mesa electoral? Està previst que es faci el sorteig de membres de la mesa del 8 al 13 de setembre. Posteriorment, es notificarà a les persones que els hi pertoca, el termini màxim és fins al 15 de setembre. Es podran presentar al·legacions per formar part de la mesa fins al 18 de setembre. La resolució d’aquestes al·legacions es donaran a conèixer abans del 20 de setembre.

Que passarà si guanya el ‘Sí’ al referèndum? El resultat del referèndum serà vinculant, una de les principals diferència amb la consulta del 9-N. Si guanya el ‘sí’ es proclamarà la independència de Catalunya al cap de 24 hores, després de la proclamació dels resultats definitius. Aquests resultats el publicarà la Sindicatura Electoral i es faran públics entre 3 i 14 dies després de la votació. En canvi, si guanya el ‘no’ es convocaran eleccions autonòmiques. Així ho marca la llei del referèndum aprovada ahir.

Per quin percentatge ha de guanyar el ‘sí’ o el ‘no’? L’opció que tingui més vots haurà guanyat el referèndum. No s’ha establert cap mínim de participació, atenent la recomanació d’organismes internacionals com la Comissió de Venècia: fixar un percentatge mínim de participació podria facilitar el boicot d’una de les parts.

Com funcionarà la campanya? El referèndum tindrà una campanya de quinze dies. Començarà a les 12 de la nit del 15 de setembre i acabarà a les 12 del 29 de setembre. Com acostuma a passar, els cinc dies previs al referèndum queda prohibida la publicació d’enquestes o sondejos en mitjans de comunicació. Per altra banda, les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen el dret d’ús del 70% dels espais públics i dels espais informatius gratuïts en els mitjans públics destinats a la campanya. Els espais es repartiran de manera proporcional al nombre d’escons obtinguts en les darreres eleccions al parlament. El 30% restant es repartirà entre les organitzacions interessades acreditades, d’acord amb el nombre de signatures presentades. La Generalitat ahir ja va començar la campanya per l’1 d’octubre amb una crida a la participació.

La Sindicatura Electoral Nacional. Serà el màxim òrgan que regularà el funcionament i tot el procediment del referèndum. Ahir es va aprovar la seva formació al Parlament. La Sindicatura està formada per Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge i Josep Pagès. JxSí i la CUP també ha proposat que Josep Costa i Eva Labarta siguin escollits suplents. Aquesta sindicatura validarà el cens electoral, que haurà d’elaborar el govern, i a partir del qual es farà el sorteig dels membres de les meses. A més farà d’àrbitre del referèndum i tindrà funcions similars a la Junta Electoral Central. S’encarregarà de l’escrutini i certificarà els resultats de la votació. També vetllaran per la imparcialitat i el pluralisme en els mitjans de comunicació, sancionaran a qui contravingui la llei del referèndum i acreditaran els observadors internacionals.

Qui col·laborarà en l’organització del referèndum? La Generalitat no obligarà ningú a exercir aquest paper. S’obrirà una borsa i el govern acreditarà els agents electorals necessaris, que cobraran una retribució econòmica per les hores de feina, com es fa sempre. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals garantiran la normalitat democràtica de la jornada electoral.

Quin paper tindran els ajuntaments? Els ajuntaments hauran de col·laborar com fan sempre en una jornada electoral. El govern els demana específicament que posin a disposició els locals habituals de votació. La llei i la Generalitat garanteixen que a tots els municipis es podrà votar com sempre. Hi haurà un coordinador local, que serà un representant de l’administració designat per a coordinar el procés electoral a cada municipi. A diferència de la llei electoral espanyola, la llei que farà possible el referèndum no obligarà els secretaris municipals a ser els delegats de la Junta Electoral de Zona.

Què faran els representants de l’administració? Seran els encarregats de la logística de la jornada electoral: confirmar l’obertura dels locals, supervisar la configuració de les meses, recollir les dades relatives a la participació electoral i transmetre la informació de les dades de l’escrutini provisional de cada mesa al centre de recollida de dades. La Generalitat no obligarà ningú que no vulgui exercir aquest paper. S’obrirà una borsa i el govern acreditarà els representants de l’administració o agents electorals necessaris. La Generalitat serà l’encarregada de formar-los. Es preveu que en caldran més de set mil. La Generalitat els acreditarà a partir de la borsa que es crearà.

Hi haurà observadors internacionals? El govern i l’administració electoral fomentaran la presència d’observadors electorals internacionals. Per això convidaran organitzacions internacionals i observadors qualificats en aquesta mena de tasques. El decret de convocatòria del referèndum estableix que a partir de demà i fins al 25 de setembre hi haurà un procés d’acreditació d’observadors internacionals per tal que garanteixin la transparència i garantia de la votació. Es contemplen dos tipus d’acreditacions. D’una banda hi haurà els observadors i per l’altre els visitants. El decret conclou que els observadors no podran tenir nacionalitat espanyola i hauran de ser membres de la comunitat acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o les humanitats. A més, se’ls reclamarà experiència política o haver tingut una trajectòria en defensa dels drets humans, així com experiència prèvia com observadors.

