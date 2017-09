Ciutadans, el PSC i el PP ja han paralitzat dues vegades el debat i la votació de la llei del referèndum al Parlament de Catalunya. L’estratègia és clara: guanyar temps perquè el Tribunal Constitucional (TC) pugui estudiar la recusació que ha fet aquest matí la presidenta del parlament, Carme Forcadell, contra els magistrats. Els grups de l’oposició han presentat separadament les peticions de reconsideració de l’admissió a tràmit de la llei del referèndum i, per tant, el procés de valoració s’ha de fer tres vegades.

El jutges del tribunal s’han reunit a les deu del matí. És molt probable que no admetin a tràmit la recusació, atès que els magistrats no estan habilitats per a resoldre-la en el cas que els afecti. Com que Forcadell ha recusat tots els membres del tribunal i la llei del TC no preveu quina actuació cal seguir, el TC mirarà d’esquivar aquest conflicte.

A més, els grups de l’oposició han intentat demanar un dictamen sobre la constitucionalitat de la llei al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Amb això malden per endarrerir un mes el debat i votació de la norma i, en conseqüència, aturar el referèndum de l’1-O.

Des de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), el portaveu, Joan Coscubiela, ha comentat als passadissos del parlament que la mesa discutia si la publicació de l’admissió a tràmit de la llei era nul·la de ple dret perquè no l’havia admesa el secretari general, sinó només els quatre membres de Junts pel Sí de la mesa. Per una altra banda, fonts de Junts pel Sí (JxSí) consultades per VilaWeb argumenten que el secretari general del parlament no ha de signar res, sinó que la mesa admet la llei automàticament. JxSí es nega a posar el focus sobre els funcionaris i assegura que el dictamen del CGE pot arribar després de l’aprovació de la llei, ‘com s’ha fet sempre’.

A més, l’oposició ha insistit a la mesa per demanar els noms dels responsables de la publicació de la proposició de llei del referèndum al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), però JxSí s’ha negat a facilitar cap nom dels funcionaris. Els grups de l’oposició també intenten anul·lar aquesta publicació perquè el secretari general de la cambra no l’ha signada.

No obstant això, fonts del parlament asseguren que la publicació és perfectament legal i reglamentària, segons que recull l’article 112 del reglament del parlament

Per tot plegat, la mesa ja s’ha reunit quatre vegades i la suspensió del ple ja s’ha prolongat tres hores. És previst que es presentin esmenes a la llei del referèndum i que, en el moment de la votació, Ciutadans, el PSC i el PP abandonin l’hemicicle, mentre que CSQP s’abstindrà.

Els drets dels diputats

Una de les acusacions dels grups de l’oposició és que la majoria independentista, la mesa i Forcadell no garanteixen els drets dels diputats. Fonts de la presidència del parlament han assegurat que sí que es preserven aquests drets, mitjançant els tràmits necessaris de la llei. Aquests passos són la qualificació i admissió a tràmit, la publicació de la iniciativa, el tràmit d’esmenes i el debat i votació de la norma. A més, Forcadell garanteix el dret de la llibertat d’expressió atorgant la paraula a tots els grups que ho demanen.

Així mateix, hi ha un precedent de l’alteració de l’ordre del dia a petició de dos grups. El PP i Ciutadans ho van fer en motiu d’una compareixença del president, Carles Puigdemont, arran de les polèmiques declaracions de l’ex-jutge Santi Vidal. L’article 81.3 també el van invocar CSQP i la CUP per a demanar al govern que acusés CDC pel cas Palau.

