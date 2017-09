Aquest matí la presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha presentat una recusació contra tots els magistrats del Tribunal Constitucional (TC) ‘per la seva falta d’imparcialitat i per garantir el seu dret a defensa’. A efectes pràctics, la maniobra impedeix que el TC pugui emprendre cap tipus d’actuació fins que resolgui la recusació i, per tant, endarrereix les decisions que el tribunal pugui prendre contra el parlament i el govern.

La llei del TC no preveu exactament com actuar quan es recusen tots els magistrats. La norma només recull que, quan un jutge és recusat, la resta de magistrats no afectats resolen la recusació. En aquest cas, com que la recusació afecta tots els jutges, no queda clar el procediment que cal seguir.

El ple del TC està reunit aquesta setmana, a l’espera dels previsibles recursos d’inconstitucionalitat del govern espanyol contra la llei del referèndum, la llei de transitorietat i el decret de convocatòria de l’1-O. És previst que els magistrats estudiïn ara l’actuació que hauran de seguir. Consultat per VilaWeb, el jurista Josep Costa ha confirmat que no hi ha solució davant la recusació de tots els magistrats. ‘Només podran resoldre-la ells, potser inadmetre-la directament’, ha dit.

Els advocats de Forcadell han explicat que amb la recusació el TC queda inhabilitat per a prendre cap tipus de decisió envers la presidenta i els membres de la mesa fins que ho resolgui, atès que el tribunal ha estat part del procediment sobre la constitucionalitat de les lleis votades al parlament. En aquest sentit, la legislació internacional defensa que tota persona té dret a un tribunal ‘independent i parcial’.

Per tant, la iniciativa de Forcadell també obre la via a acudir als tribunals de la Unió Europea per la falta de garanties processals en les possibles actuacions del TC contra la presidenta de parlament i els membres de la mesa.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]