La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha recusat els magistrats del Tribunal Constitucional espanyol ‘per la seva falta d’imparcialitat i per garantir el seu dret a defensa’. La iniciativa pretén aturar qualsevol procediment ‘d’excepció’ que pogués plantejar-se el Tribunal Constitucional envers el Parlament o envers les funcions de la presidenta.

Els advocats de Forcadell recorden que ‘els magistrats del TC han estat part en el procediment sobre la constitucionalitat de lleis votades al Parlament de Catalunya i, per tant, queden impossibilitats per a prendre cap tipus de decisió envers la presidenta, tal com reconeix la legislació internacional que acredita que tota persona té dret a un tribunal “independent i imparcial”.’

A l’escrit, presentat al TC, la presidenta recorda que no existeix en l’ordenament jurídic espanyol cap procediment que generi tanta indefensió com el que ostenta el TC. En el procediment penal hi ha moltes més garanties per l’investigat, recorden, i fins i tot en l’estat d’excepció no es restringeixen els drets processals.

Acabo de demanar la recusació dels membres del TC. S’han convertit en una extensió més del govern de l’Estat i han perdut tota legitimitat. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) September 6, 2017

Amb la llei a la mà, recorden els advocats de Forcadell, el Tribunal Constitucional no pot actuar contra la presidenta del parlament fins que no es resolgui la recusació.

Aquest és el document de la recusació.

