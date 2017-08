A menys de vint-i-quatre hores que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, comparegui al congrés per a donar explicacions sobre el cas Gürtel, la plataforma Netflix ha tornat a atacar el mandatari popular i li ha recordat l’estreta relació que tenia amb Bárcenas, demostrada amb aquell famós missatge de text que deia: ‘Luis, sé fuerte‘. Avui el compte de Twitter de Netflix ha recuperat un piulet que el perfil de Rajoy va publicar el 2011 per contrarestar la publicació dels missatges que va compartir amb l’ex-tresorer del PP Luis Bárcenas. En aquella campanya, els populars van donar una volta al famós missatge per a convertir-lo en un ‘Rajoy és fort’. Netflix s’ha burlat d’aquell piulet així:

Tú también sé fuerte.

La nueva entrega de #Narcos llega el viernes y no viene en sobres. https://t.co/jXsOornG02 — Netflix España (@NetflixES) August 29, 2017

Precisament ahir Netflix va començar una campanya per anunciar la nova temporada de la sèrie Narcos, una de les més exitoses de la productora. Als plafons distribuits hi apareixia també la referència a la cèlebre frase de Mariano Rajoy: ‘Se fuerte’.

