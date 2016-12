Avui és el torn del vice-president primer del parlament, Lluís Corominas (JxSí), per declarar com a testimoni davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a petició de la defensa pel cas de Carme Forcadell. Està previst que Corominas defensi la decisió de Forcadell de permetre el debat i el vot de les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent.

La magistrada Maria Eugènia Alegret l’ha convocat a dos quarts de deu del matí després que ja hagin comparegut, també com a tesimonis, Joan Josep Nuet (CSQP), David Pérez (PSC) i José María Espejo-Saavedra (C’s).

La sala civil i penal del TSJC investiga Forcadell pels suposats delictes de desobediència i de prevaricació, i podria enfrontar-se a penes d’inhabilitació. La presidenta del parlament sempre ha defensat que va actuar complint amb el Reglament del Parlament i emparant-se amb el dret a la llibertat d’expressió. Dimecres, el ple va aprovar una resolució en defensa de la inviolabilitat de Forcadell. PSC, PP i C’s hi van votar en contra mentre que JxSí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot van votar-hi a favor.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]