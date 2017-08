La mesa del Parlament de Catalunya no ha tractat la llei del referèndum i descarta, de moment, incloure la seva votació pel ple del 6 i 7 de setembre. Tot fa indicar que serà en aquest ple quan es voti, tal com ja ha afirmat públicament la CUP i que Junts pel Sí no ha desmentit.

Els grups de l’oposició han mostrat el seu empipament perquè encara no s’abordi l’admissió a tràmit de la llei del referèndum, tenint en compte que es va registrar a la fi de juliol, abans de l’aturada estival, i que l’habitual era abordar el seu tràmit en la Mesa del 16 d’agost, la primera després de les vacances: el d’aquest dimarts és la tercera trobada que ho omet.

Per això Ciutadans, PSC i PP han demanat a la presidenta, Carme Forcadell, un informe jurídic dels lletrats sobre dos assumptes: sobre la legalitat del contingut de la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica, i sobre per què es dilaten la seva tramitació quan el normal és fer-ho en la mesa posterior al registre de la llei.

La majoria independentista en la mesa defensa que aquests informes no són necessaris, i argumenten que les lleis encara no s’han tramitat per les amenaces de l’estat espanyol i del Tribunal Constitucional (TC). Forcadell ja va explicar fa dues setmanes que no es pot exigir que aquestes lleis es tramitin amb normalitat, perquè la situació no és normal, tenint en compte que hi ha cinc membres de la mesa encausats. La proposta de demanar un informe jurídic s’ha votat i la majoria que formen JxSí l’ha rebutjada.

Vies per aprovar la llei

Hi ha diverses opcions per a tramitar la llei i aprovar-la. La més factible és que, durant el pròxim ple, la majoria independentista demani de canviar l’ordre del dia.

Aquesta opció consisteix, de fet, a recórrer a l’article 81.3 del reglament del parlament. L’article 81 regula el funcionament de l’ordre del dia dels plens. I el tercer punt diu: ‘L’ordre del dia del ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres del parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per majoria absoluta.’

És a dir, una vegada hagi començat la sessió del ple del parlament, Junts pel Sí i la CUP poden demanar que es canviï l’ordre del dia per incorporar l’aprovació de la llei del referèndum, i la mesa del parlament, fent ús del reglament, pot accedir-hi.

Una altra opció és la via de la tramitació ordinària. Però, tenint en compte els terminis, sembla complicada. A més, durant la tramitació, la llei ja podria ser intervinguda per la justícia espanyola.

Per una altra banda, el president del grup de JxSí, Lluís Corominas, no ha descartat que es pugui convocar un ple monogràfic per aprovar la llei del referèndum i la llei de transitorietat en un mateix dia.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]