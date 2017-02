El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una declaració institucional amb motiu de l’inici del judici a l’ex-president de la Generalitat, Artur Mas; l’ex-vicepresidenta del govern Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament, Irene Rigau pel 9N. ‘Avui molts ens sentim jutjats, i per això avui una representació molt important de tots els qui vam fer possible el 9-N expressarem la nostra indignació per haver portat a judici el que és un afer polític’, ha dit el president, que ha remarcat que la resposta que donarà aquest dilluns el poble català als que cometen ‘abusos per perseguir idees polítiques’ serà de ‘dignitat’.

Vegeu el vídeo del discurs de Puigdemont:



Ací podeu veure el text del seu discurs:

