El jutge de l’Audiència espanyola Eloy Velasco va remoure ahir els lligams entre la política i els grups de comunicació. L’operació Lezo ha desfermat un terratrèmol mediàtic que destapa els presumptes vincles entre el grup Planeta –especialment el seu diari de capçalera, La Razón– i la gestió del PP a la comunitat de Madrid durant l’etapa d’Ignacio González. Per començar, el jutge Velasco va detenir el conseller d’Audiovisual Española 2000 –que pertany al Grup Planeta i és editoria de La Razón– Edmundo Rodríguez, i seguidament va apuntar directament a l’estructura directiva del diari. El seu director, Francisco Marhuenda, i el president, Mauricio Casals, són investigats per presumpta coacció, intimidació i pertinença a organització criminal, car segons les investigacions van pressionar la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, perquè no traslladés a la fiscalia les sospites sobre l’administració irregular d’Ignacio González en l’empresa pública Canal de Isabel II. Tot això va passar ahir, i avui molta gent volia saber com n’informaria La Razón.

Sorprenentment, l’escàndol del presumpte cas de corrupció no ocupa pas un lloc preferent de la portada, que cedeix el protagonisme a una entrevista amb el líder de l’oposició veneçolana, Ernesto Capriles. L’espai reservat a l’operació Lezo no diu res sobre la investigació dels directius del diari ni tampoc de la detenció d’un dels consellers delegats del grup. Sí que en parla a l’interior, d’Edmundo Rodríguez, però cap esment del seu càrrec en el grup de comunicació que edita el diari. Tampoc no diu que el màxim dirigent de Planeta, Josep Creuheras, va declarar ahir com a testimoni.

En l’edició digital, el diari sí que recull una notícia a banda que es titula així: ‘Marhuenda: “Demostraré que no hi va haver campanya d’assetjament contra Cifuentes”.’ S’hi explica que tant Marhuenda com Casals declararan avui davant el jutge, però no és fins al darrer paràgraf que es diu per què ho faran.

Toma!! Había apostado 1.000€ en betwin a que La Razón (sí, es que se llama así…) ponía Venezuela en portada tras lo de Marhuenda!! Vamos!! pic.twitter.com/pV9zAepKjU — Gorka Otxoa (@gorkaotxoa) April 20, 2017

Arran del tractament que ha fet La Razón de l’escàndol de presumpta corrupció que barreja polítics i mitjans de comunicació, molts han recordat portades del passat del mateix mitjà. Per exemple, Francesc Homs ha recordat la famosa portada de l’endemà del 9-N, en què assenyalava els delictes pels quals, més tard, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Homs mateix van ser encausats.

Segur q demà veurem una portada semblant… oi @pacomarhuenda ? pic.twitter.com/sth2BrNWph — Francesc Homs (@franceschoms) April 19, 2017

Portada de demà a la Razón. Sorprenent la semblança en la foto de Marhuenda amb Artur Mas… 🤣😂😜 pic.twitter.com/fvwfuquw3d — Lluís de Manuel (@LluisdeMan) April 19, 2017

