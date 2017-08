Va començar amb un simple gest. Algú, no sabem qui, va decidir que volia retre homenatge a les víctimes de l’atemptat de Barcelona i recordar-les deixant un dibuix, una flor, un poema o fent una inscripció amb guix a terra, a la Rambla. Allà on feia poques hores una furgoneta havia sembrat el caos, el terror i la mort, va començar-se a omplir de records i més records que han ajudat a recuperar l’estima per aquest espai tan popular. Segurament aquesta és la funció dels memorials: normalitzar espais que han volgut prendre al ciutadans.

Avui al matí la Rambla es despertarà sense els records que durant onze dies han anat omplint diversos punts del passeig, improvisadament. Només se’n mantindrà un, a Canaletes, al costat de plaça de Catalunya, darrere la boca del metro. El MUHBA i l’Arxiu Municipal elaboren un protocol per patrimonialitzar una mostra representativa dels objectes dipositats aquests dies.

Fins ara s’han documentat gràficament i topogràfica 131 espais memorials que recullen les mostres de condol i solidaritat que han proliferat espontàniament. S’han documentat els grans espais del capdamunt de la Rambla, la font de Canaletes i el pla de l’Ós, els petits espais vinculats al record de persones concretes com la Boqueria, i la resta de petits espais memorials que han sorgit ara ací ara allà: en arbres, fanals, pintades a terra o en balcons. N’ha resultat, segons el consistori, un exhaustiu registre i catàleg de cartells, espelmes, ninots de peluix, joguines, oracions, banderes, flors, cartells… I també cartells que hi havia penjats als balcons de la Rambla.

