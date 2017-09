El comitè de vaga d’Eulen, l’empresa concessionària que s’encarrega dels controls de seguretat a l’aeroport de Barcelona, ha desconvocat la vaga que hi havia prevista pel 8 de setembre, però no ha descartat que hi hagi noves aturades. Dilluns es reuneix l’assemblea de treballadors, però només es podran convocar vagues per fer reivindicacions que no inclogui el laude d’arbitratge d’obligat compliment.

De fet, després de l’entrega del laude dijous el comitè de vaga tenia poc marge per a mantenir la vaga del dia 8. Així mateix, Eulen va explicar ahir que readmetia els dos treballadors acomiadats per haver incomplert els serveis mínims durant Eulen va anunciar ahir que readmetia els dos treballadors acomiadats per haver incomplert els serveis mínims i deixava sense efecte les tres sancions i els dos expedients oberts, unes condicions fixades per l’àrbitre del conflicte, Marcos Peña.

