El nou fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix, va intentar aquest dimarts que no es dugués a terme un dels escorcolls contra l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, segons a informat la Cadena Ser. La petició, a més, tenia l’aval del fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, però va ser la ‘rebel·lió’ de la junta de fiscals anticorrupció la que finalment va permetre tirar endavant l’operatiu. Els fiscals de l’operatiu contra González van convocar la junta de fiscals, d’acord amb l’article 27 de l’estatut de la Fiscalia quan hi ha una discrepància, i Moix va haver de rectificar i accedir que es fes el registre contra l’expresident madrileny al dia següent. L’ex-mandatari popular continua detingut.

En declaracions a la Cadena SER, Moix assegura que aquestes discrepàncies són habituals entre els fiscals i que la decisió de la junta no és ‘vinculant’, tot i que ell va acabar accedint a acatar la decisió de la majoria. Altres fonts, però, van recalcar que la junta per desautoritzar la decisió d’un cap es convoquen ‘poques vegades’.

Aquest dimecres, la Guàrdia Civil va detenir l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González per suposats delictes de malversació, blanqueig de capitals i administració deslleial en el marc del cas del Canal de Isabel II, l’empresa pública d’aigües de Madrid del que ell era president del consell d’administració. González va ser arrestat per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco, que investiga un possible desviament de fons de l’empresa pública mitjançant la compra d’empreses que no tenien el valor que se li atribuïa.

Entre aquestes hi hauria l’adquisició de l’empresa Emissao, denunciada pel propi Canal de Isabel II. Juntament amb González, la Guàrdia Civil ha detingut altres exresponsables del Canal de Isabel II, que estaven essent investigats des de fa mesos.

