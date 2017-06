El batlle socialista de Blanes, Miquel Lupiáñez, s’ha declarat favorable a la celebració del referèndum de l’1-O i contrari a la posició del seu partit. ‘Quin mal es fa amb paperetes i una urna?’ es pregunta Lupiáñez en una entrevista realizada aquest matí a Onda Cero. Diversos càrrecs municipals socialistes ja s’havien manifestat públicament en contra de les indicacions de l’aparell del PSC.

Lupiáñez s’ha manifestat contrari a qualsevol ‘il·legalitat’, però ha indicat que ‘deixar que la gent es manifesti pacíficament i participi d’un esdeveniment no ha de ser necessàriament un problema’. L’alcalde ha reafirmat la seva fidelitat al PSC, tot i allunyar-se de les seves directrius perquè ‘la raó democràtica de l’ésser humà pesa sobre totes les altres causes’.

‘A nivell personal estic a favor de qualsevol acte democràtic on la ciutadania es pugui manifestar’, ha dit. El batlle ha informat que ja va votar al 9N en contra de la independència i que l’1-O ho tornaria a fer: ‘No em deixen fer campanya, però la meva campanya personal seria en contra’. Preguntat sobre si estaria a favor de la independència si el sí guanyés el referèndum, Lupiáñez ha respost que ‘democràticament el poble haurà parlat i ho hauré d’acatar’.

D’altra banda, Lupiáñez ha demanat a l’estat espanyol ‘ponderació i mesura’ a l’hora d’aplicar les lleis per no ‘generar més tensió de la que ja hi ha’, en referència a l’amenaça d’aplicar l’artivle 155 de la constitució espanyola, que suposaria la suspensió de les competències autonòmiques. ‘El dret a parlar, manifestar-se, posar les urnes, d’opinió crec que s’ha de portar al límit perquè les polítiques que es facin serveixin a la gent’, ha afegit.

Contràriament a allò que defensa el seu partit, Lupiáñez s’ha posicionat a favor d’un referèndum en què només participi la societat catalana perquè la decisió ‘afecta a com se senten els catalans i la nostra voluntat d’administrar-nos d’una altra manera’. Així, l’alcalde ha dit que els afectats per aquesta qüestió són qui han de prendre una decisió al respecte i no pas el conjunt dels ciutadans de l’Estat espanyol.

El partit demana a Lupiáñez que rectifiqui

Les declaracions de @miquelLupy a Onda Cero no reflecteixen el pensament del PSC.Li he demanat que rectifiqui. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 26, 2017

El secretari d’Organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat a Lupiáñez que rectifiqui les seves declaracions a favor de la celebració del referèndum de l’1-O. ‘No reflecteixen el pensament del PSC’, ha afirmat Illa en una piulada a Twitter. El missatge d’Illa ha estat compartit pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha insistit en diverses ocasions en què els alcaldes socialistes no col·laboraran en cap referèndum que no sigui pactat amb l’estat espanyol.

