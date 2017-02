Segons que ha pogut saber VilaWeb de fonts de l’ANC el nombre d’inscrits per la mobilització d’aquest dilluns ha arribat als 50.000, fet que fa pensar que la xifra es superarà aquest dilluns, tenint en compte que molta gent no s’apunta a les concentracions i manifestacions organitzades amb aquest mètode però hi acaba anant. En total, es mobilitzaran 168 autobusos des de moltes ciutats i comarques.

Ahir dissabte membres de diversos partits polítics i grups parlamentaris (Junts pel Sí, CUP, Barcelona en Comú, EUiA…), dels sindicats del país (CCOO, UGT, COS…) i de les entitats sobiranistes van fer una conferència de premsa per anunciar que s’havia arribat a les 40.000 inscripcions però el cap de setmana la xifra ha augmentat encara en deu mil persones més.

Totes les dades de la mobilització (horaris, com arribar-hi, què passarà…) les trobareu en aquesta pàgina especial.

