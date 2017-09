Els deu diputats de la CUP han comparegut al parlament aquesta tarda per a fer una crida a la mobilització de la població per defensar el referèndum després del ple d’aquesta setmana. Davant les amenaces que ha fet l’estat espanyol contra la celebració del ple que ha d’aprovar la llei de referèndum, Mireia Boya ha dit que tan sols podran impedir el ple si la Guàrdia Civil es presenta al parlament i els arrenca dels escons. A la vegada, ha demanat a Carme Forcadell i la mesa que actuïn també d’aquesta manera si algú pretén de suspendre el ple.

A més, Benet Salellas ha explicat que hi havia un acord amb Junts pel Sí per a aprovar també la llei de transitorietat en aquesta mateixa sessió del parlament. ‘Aquesta setmana aprovarem les dues lleis i tots els instruments necessaris per a fer el referèndum’, ha dit el diputat de la CUP. Salellas ha demanat que la ciutadania es mobilitzés per a defensar el referèndum un cop s’hagi signat el decret de convocatòria. Per la seva banda, Anna Gabriel ha explicat que el referèndum era l’instrument per a donar al poble la sobirania que li correspon. ‘La sobirania no està a cap tribunal ni a cap cambra de representació’, ha dit Gabriel. I ha recordat que aquesta eina democràtica era contestada per l’estat espanyol amb amenaces i prohibicions. ‘Aquesta resposta de l’estat espanyol no pot ser una excusa per no fer el referèndum, sinó tot el contrari. Així ho hem fet saber al govern’, ha dit.

‘Una part de la població no acceptarà les accions repressives de l’estat espanyol. Benvingudes les mobilitzacions que garanteixin que es faci el referèndum’, ha dit Gabriel. Mireia Boya ha avisat als ciutadans que caldria anar a votar: ‘Només comptaran aquells que vagin a votar. Qui no vagi a votar no serà comptat. Aquest parlament no té cap altra voluntat que obeir la decisió del poble. Organitzem-nos i sortim al carrer sempre que calgui defensar el referèndum. Que el govern executi el referèndum i que l’estat espanyol no tingui cap dubte que amb la mobilització de la gent el referèndum serà vinculant. Aquest país ha decidit que no demana perdó ni permís per a ser lliure. I això és el que farem.’

