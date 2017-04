La pràctica esportiva té multitud d’efectes positius, especialment en la infància i primera joventut, tant a nivell físic com psicològic. L’exercici físic, per exemple, millora la circulació, enforteix els ossos i beneficia el metabolisme. També augmenta la despesa calòrica, cosa que contribueix a prevenir i reduir l’obesitat i, fins i tot, a llarg termini, ajuda a pal·liar el dany de malalties cardiovasculars, diabetis i alguns càncers. Respecte la salut mental, es creu que l’esport estimula la funció cerebral i millora tant la qualitat de vida com la imatge d’un mateix. A més a més, pot contribuir a tractar la depressió i l’ansietat.

Tots els nens i adolescents haurien de practicar almenys una hora d’activitat física diària, però la meitat de la població espanyola d’entre sis i divuit anys no segueix aquesta recomanació. Per tot plegat, a continuació, us oferim alguns consells per fomentar l’exercici físic.

