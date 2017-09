La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta al govern de la Generalitat perquè informi l’ajuntament de les mesures que té previstes per a poder organitzar el referèndum del primer d’octubre. De moment, Colau no es posiciona sobre si cedirà espais o no, tal com li demanava Carles Puigdemont, perquè, arran de l’intent del Tribunal Constitucional espanyol d’interferir la llei del referèndum, es vol assegurar que no hi haurà cap funcionari ni treballador municipal que pugui ser sancionat. ‘El govern ens ha de dir què pensa fer tenint en compte aquestes noves circumstàncies’, ha dit el primer tinent de batlle, Gerardo Pisarello.

Pisarello ha explicat que van procedir a recollir informació sobre els locals on fer les votacions tan bon punt van rebre el requeriment de Puigdemont, però que la suspensió i els avisos del Tribunal Constitucional ho van aturar. I ara demanen a la Generalitat com ho poden fer sense que això perjudiqui els funcionaris.

Finalment, ha reiterat la plena disposició a facilitar la participació a l’1-O, però que esperarà la resposta de la Generalitat per a decidir si acaba cedint els locals. A més, al contrari del que han publicat alguns mitjans espanyols, Pisarell ha assegurat que encara no disposa de l’informe del secretari general de l’ajuntament.

