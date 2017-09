El Milestone Project, el festival d’art urbà de Girona, arriba aquest cap de setmana amb un programa renovat, amb una reducció de propostes respecte dels anys anteriors, però amb artistes convidats de trajectòria reconeguda. Són Okuda San Miguel, conegut pels seus treballs geomètrics i coloristes; l’argentí Elian Chali, que omplirà una façana amb art minimalista i abstracte, i el col·lectiu Reskate Arts & Crafts, que farà un mural amb pintura fotoluminiscent que canviarà de dia i de nit.

L’obra més espectacular, per la dimensió, serà la d’Okuda San Miguel, un artista nascut a Santander que es va fer famós sobretot el 2015, amb una intervenció en una església asturiana abandonada que s’ha convertit en una icona de l’art contemporani. A Girona, hi farà un mural de 350 metres quadrats –tota la superfície d’una façana del carrer de Caterina Albert–, amb una temàtica sorpresa. Serà el mural més gran que s’hagi fet mai al festival i per realitzar-lo caldran 330 pots d’esprai.

Al festival també hi haurà l’argentí Elian Chali, un dels artistes més reconeguts d’art urbà de l’Amèrica Llatina, que intervindrà en un mur de 150 metres quadrats de la plaça d’Espanya. L’estil de Chali és marcat pels colors lluminosos i un art minimalista i abstracte. El tercer convidat d’enguany és el col·lectiu Reskate Arts & Crafts, format per María López i Javier de Riba i instal·lats a Barcelona. L’últim treball ha estat un mural en un edifici públic del barri de Gràcia, amb motiu del segon centenari de la festa major. A Girona portaran una de les últimes tendències en art urbà: l’ús de pintures fotoluminiscents, que permet de concentrar dos treballs diferents en un mateix espai, de manera que canviï segons si és de dia o de nit. Actuaran en una paret del carrer de Sant Pau, al barri de Sant Pere, i s’inspiraran en la llegenda de sant Narcís –patró de la ciutat– i les mosques.

Però aquesta no serà pas l’única intervenció que el duet farà al Milestone: també faran una intervenció a sota del pont de França a la riba del Ter. La proposta consistirà en un joc visual que requerirà l’ús del mòbil per a veure de nit. Caldrà activar la llanterna del mòbil i passar-la per la paret per poder veure els colors del mural.

El festival d’art contemporani, que durarà fins al 16 de setembre, també inclou una conferència amb el dissenyador i il·lustrador Xavier Mariscal i l’escriptora i artista gironina mulitdisciplinària Alícia Kopf. Els responsables del festival han explicat que no pretenen tan sols rentar la cara d’algunes façanes amb art efímer, sinó que també volen crear una nova iconografia a la ciutat. D’ençà que el festival es va estrenar, ara fa sis anys, s’han fet vint-i-vuit obres per tot Girona que encara es conserven.

