Òmnium Cultural, en el marc de la campanya ‘Crida per la Democràcia’, ha llançat el vídeo ‘Veus per la Democràcia’ en què diverses veus de l’estat espanyol defensen el referèndum de l’1 d’octubre i denuncien la resposta de l’estat espanyol i els impediments per votar. L’escriptor gallec Suso de Toro, el filòsof Javier Sádaba, els periodistes de Público, Patricia López i Carlos Enrique Bayo, el geòleg Óscar Pazos i el professor de Ciència Política de la UNED, Jaime Pastor, són les personalitats que apareixen en el vídeo.

