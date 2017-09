Centenars de persones han omplert de gom a gom el Teatre Micalet de València aquest vespre, en un acte de solidaritat amb el Principat i amb el referèndum del primer d’octubre. En l’acte, organitzat per la Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià, han pres la paraula Beatriu Cardona, de la Intersindical, el president del CIEMEN, David Minobes, i Anna Arqué. També hi ha participat el cantant i regidor de Torrent Pau Alabajos.

A les portes del teatre s’ha concentrat un petit grup ultra amb actituds molt violentes, que no ha pogut evitar el desenvolupament de l’acte. Els organitzadors havien avisat el jutge de guàrdia de les amenaces espanyolistes que havien rebut, però sorprenentment el jutge els ha denegat la protecció sol·licitada. Els ultres, que proferien crits a favor d’Espanya, s’han concentrat a la porta del teatre i la policia no ha fet res per impedir-ho.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]