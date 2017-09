El Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha deixat plantat al número tres del ministeri de l’Interior espanyol, Diego Pérez de los Cobos, en la reunió que ha de coordinar les accions de la policia espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra de cara a l’1-O. El Major ha enviat el seu número tres a la reunió, Ferran López, comissari de coordinació Territorial. D’aquesta manera es desmarca de l’estratègia de l’estat espanyol que vol assumir el control de la policia catalana. Poc després els Mossos d’Esquadra han fet aquest piulet:

Assistim a la reunió de la Delegación per trasmetre'ls q hem sol.licitat a Fiscalia q insti la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya — Mossos (@mossos) September 25, 2017

La reunió és fa a la delegació del govern espanyol i és la primera d’ençà que el conseller de l’Interior, Joaquim Forn, va anunciar que no actaven la decisió de la Moncloa de prendre el control de la policia catalana. ‘Demanem molta tranquil·litat, perquè el cos de Mossos d’Esquadra no renunciarà mai a exercir les competències que li són pròpies’, va dir el conseller, a més va avisar que els serveis jurídics del Departament estudiarien la instrucció per donar-hi una ‘resposta jurídica’.

