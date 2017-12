El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha dit aquest dijous que la presidència de la Generalitat ‘s’havia d’alliberar de la humiliació i l’escarni’ que van patir els membres del Govern destituïts que van ser empresonats per l’Audiència espanyola. Per això, ha celebrat que el president Carles Puigdemont sigui a Brussel·les, i encara més després de saber que el Suprem ha retirat l’ordre internacional de detenció.

En una entrevista a TV3, Rull ha explicat que la primera setmana no van tenir gairebé accés a la informació. Després van detectar que els mitjans donaven d’ells ‘una imatge d’éssers sense ànima’. Rull creu que se’ls ha volgut ‘humiliar i escarnir’ i defensa que ‘la Presidència de la Generalitat s’ha d’alliberar d’això’.

D’altra banda, Rull ha afirmat: ‘Penalment no ens penedim de res perquè som innocents. Hem defensat pacíficament unes idees i un programa polític’. Per a Rull, ara ‘el més important és treure els quatre presos polítics de la presó’, si bé lamenta que no podran fer una campanya en què es puguin expressar ‘amb tota llibertat’ perquè les autoritats judicials vigilaran tot el que diguin els consellers excarcerats.

El conseller ha explicat que la presó ‘és molt dura però al final t’acaba enfortint’ perquè li ha permès entendre entorns que difícilment hauria pogut conèixer tan intensament en el seu dia a dia fora de la presó. Per al conseller ‘sempre hi ha un punt de llum en la tenebra’. Del seu company de cel·la, Jordi Turull, destaca la ‘seva fortalesa interior extraordinària’.

També ha relatat que molts reclusos, alguns amb delictes de sang, els preguntaven què feien allà i ell responia que era ‘per defensar uns ideals’ i que per això podien ser condemnats fins a 30 anys de presó. Del dia a dia recorda que ‘les cartes anaven molt bé; passàvem molta estona llegint i responent-les’, però també que les jornades es feien llargues i ha recordat ‘la fressa impactant’ del tancament de les portes de la cel·la cada nit.

