L’exdiputada al Parlament i regidora a Barcelona Eulàlia Reguant ha subratllat aquest dissabte la “potència de la unilateralitat”, i ha confiat que ERC se sumi al dia següent de les eleccions catalanes.

En un acte a Blanes davant d’un centenar de persones, ha assegurat que “qui nega la potència de la unilateralitat és que no vol veure l’autèntic caràcter antidemocràtic de l’Estat” i que els que dubten ara del camí recorregut renuncien a la major revolució.

Espera que ERC recuperi després dels comicis el camí que han fet al costat d’ells i la defensa dels drets de forma autoorganitzada per la via unilateral, i ha sostingut que dialogant amb l’Estat “no s’arriba enlloc”.

“Només amb contextos d’unilateralitat podem provocar canvis en el tauler de l’Estat espanyol”, i ha recordat els anys en què hi ha hagut un ‘diàleg de sords’ amb l’Estat.

Ha afegit que l’Estat no té resposta perquè no té cap política que no sigui “la violència i reprimir”, i ha apel·lat a seguir el camí emprès amb el referèndum de l’1 d’octubre.

Reguant ha recordat els ‘comuns’ que en el segon tripartit es van iniciar les retallades amb els seus “companys de viatge” –ICV-EUiA–; que van votar la retallada del 5% als funcionaris, i que van tenir l’oportunitat d’acabar amb els concerts educatius, i no ho van fer.

En resposta al candidat número 3 de la llista del PSC, Ramon Espadaler, en què deia que la CUP ha fet ballar un mambo pervers, ha respost: “Amb la CUP es balla el mambo. Ballem amb qui volem”.

Ha defensat implementar uns decrets de la dignitat per implementar una república catalana i acabar amb la “fractura” propiciada per l’atur i la pobresa, i per garantir drets essencials.

