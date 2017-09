El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que el Tribunal Constitucional no alterarà el referèndum del primer d’octubre. El president ha reiterat que els catalans podran votar: ‘Si podem tenir la col·laboració del món local, perfecte; i si no, no passa res’, ha reblat, davant la negativa d’alguns ajuntaments a cedir punts de votació. ‘A Barcelona es podrà votar’, ha afegit.

Ha opinat que l’intent de l’estat espanyol de tancar la web del referèndum correspon al segle XIX o XX: ‘Intentar combatre una expressió pròpia del segle XXI no funciona’, ha dit. El president ha assumit la responsabilitat de difondre públicament les noves web que s’han obert per a contrarestar l’actuació de la Guàrdia Civil. A més, no s’ha mostrat preocupat per les instruccions de la fiscalia als Mossos d’Esquadra: ‘La prioritat dels Mossos d’Esquadra és perseguir criminals. Cadascú ha de fer aquest paper’, ja asseverat.

‘Cercant paperetes han acabat perdent els papers’, ha dit en una entrevista a TV3, en al·lusió a l’assalt de la Guàrdia Civil al setmanari El Vallenc i als escorcolls a una impremta de Constantí. Sobre el tret de sortida de la campanya pel referèndum, previst per demà a les deu del vespre en un acte unitari al Tarraco Arena de Tarragona, ha comentat: ‘La campanya s’obrirà. Que no han dit que no podíem fer una web? Que no han dit que no podíem aprovar una llei? Que no podíem publicar un decret? I que no podíem organitzar un referèndum? I tanmateix ho hem fet.’ També ha comentat que, un cop es coneguin els resultats, guanyi el sí o guanyi el no, farà una crida al diàleg.

Sobre les amenaces als batlles sobiranistes, Puigdemont ho ha titllat de ‘barbaritat impròpia d’una democràcia’ i ha anunciat que dissabte serà a la plaça Sant Jaume de Barcelona per a donar-los suport. Aquesta tarda, les associacions municipalistes han convocat una concentració dels batlles com a mostra de rebuig cap a la decisió de la fiscalia.

Preguntat per la negativa d’algunes empreses a publicitar el referèndum, Puigdemont ha assegurat que cadascú és lliure de prendre les seves decisions: ‘Jo vull un país on les empreses privades puguin exercir el seu negoci com vulguin’. Enmig de l’entrevista, TV3 ha tornat a emetre l’anunci de l’1-O, pel qual el director de la cadena, Vicent Sanchis, ha rebut una notificació judicial.

Crítiques dures a l’oposició

Puigdemont ha criticat l’actitud dels grups de l’oposició durant el debat i votació de la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica al parlament, així com les ‘faltes de respecte’ cap a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell. ‘Cercaven que el parlament donés mala imatge i ho van aconseguir, però és una victòria pírrica. Demostren el poc respecte que tenen per la institució’, ha reblat.

Puigdemont ha tret ferro al procés d’independència: ‘No estem fent res que no hagin fet altres països. Estem fent allò que generacions de catalans han volgut fer’, ha afegit. Ha argumentat que la llei del referèndum d’autodeterminació aprovada pel parlament atorga el marc normatiu per tirar endavant el referèndum i ha assumit la responsabilitat: ‘Qui s’ha posat al davant d’aquest referèndum som els polítics. Qui ens la juguem, els que tenim les querelles, som els polítics.’

Els atemptats de Barcelona i Cambrils

El president ha elogiat l’actuació dels cossos de seguretat i d’emergència durant les hores posteriors als atemptats a Barcelona i Cambrils, així com la resposta de la ciutadania. ‘Lamentablement aquest tipus d’atemptats són poc previsibles. Tot s’ha de sotmetre a una anàlisi crítica, per a aprendre i millorar’, ha afegit.

Puigdemont ha assegurat que ha estat el moment més dur de la seva presidència, a més de l’accident de Freginals. ‘Confio molt en el personal de seguretat de tots els cossos. Per damunt de la temptació d’algun polític de la Moncloa d’instrumentalitzar-los, crec en la seva professionalitat’, ha sentenciat.

